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17:23, 18 мая 2025Мир

В МИД отреагировали на заявления об отсутствии поставок ВСУ дальнобойных ракет Taurus

Захарова призвала не быть наивными относительно заявления Мерца о ракетах Taurus
Елена Торубарова
Елена Торубарова (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Angelika Warmuth / Reuters

В МИД России отреагировали на заявление канцлера ФРГ Фридриха Мерца об отсутствии поставок Вооруженным силам Украины (ВСУ) дальнобойных ракет Taurus, назвав его игрой слов. Об этом в своем Telegram написала официальный представитель ведомства Мария Захарова.

По ее словам, заявление Мерца не является подтверждением стремления Германии к мирному урегулированию конфликта на Украине. Дипломат призвала не быть наивными в этом вопросе, поскольку речь идет лишь о выводе из публичного обсуждения темы поставок ракет большой дальности.

«Как будто бы их и нет. А на самом деле никто и знать не будет, сколько единиц и когда Берлин передал киевскому режиму», — заключила Захарова.

Ранее Мерц ответил на вопрос о возможной поставке крылатых ракет Taurus Украине. Он подчеркнул, что намерен вывести дебаты о поставках оружия Украине из публичного поля. Позднее он говорил: «В настоящий момент этот вопрос не стоит на повестке дня».

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