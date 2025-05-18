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16:58, 18 мая 2025Спорт

Вагнер Лав назвал любимый алкогольный напиток из России

Бывший футболист ЦСКА Вагнер Лав заявил, что любил пить в России «Балтику 9»
Анастасия Борисова
Анастасия Борисова (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Алексей Филиппов / РИА Новости

Обладатель Кубка УЕФА в составе московского ЦСКА Вагнер Лав назвал свой любимый алкогольный напиток из России. Его слова приводит Sport24.

Бывший футболист ЦСКА заявил, что много раз пил в России «Балтику 9». «Очень крепкая штука!» — добавил он.

Ранее Вагнер Лав рассказал о приеме у президента России Владимира Путина. Спортсмен признался, что на встрече от игроков исходил сильный запах перегара.

Вагнер Лав играл за ЦСКА с 2004 по 2012 год. За это время он трижды стал чемпионом России и один раз завоевал с армейцами Кубок УЕФА. Всего в составе ЦСКА Вагнер Лав выиграл 14 трофеев. Сейчас нападающему 40 лет, он продолжает играть за бразильский клуб «Аваи».

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