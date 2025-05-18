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19:23, 18 мая 2025Спорт

Вагнер Лав заявил о желании вернуться в ЦСКА

Вагнер Лав: Был бы счастлив вернуться в ЦСКА
Алексей Гусев
Алексей Гусев (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Сергей Савостьянов / ТАСС

Форвард бразильского клуба «Аваи» Вагнер Лав заявил о желании вернуться в московский ЦСКА. Об этом сообщает «Матч ТВ».

«Если ЦСКА захочет подписать контракт, мы прямо сейчас поднимемся в кабинет президента и подпишем его. Я уже завтра могу выйти на матч», — заявил нападающий. Он добавил, что был бы очень счастлив вернуться.

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14 июня 2022

Ранее 18 мая Вагнер Лав принял участие в гала-матче, посвященном 20-летию победы ЦСКА в Кубке УЕФА. Армейцы со счетом 5:1 победили сборную европейских клубов, а бразилец оформил хет-трик.

Ранее игравший за ЦСКА с 2004 по 2012 год Вагнер Лав назвал свой любимый алкогольный напиток из России. Бразилец заявил, что много раз пил в России «Балтику 9».

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