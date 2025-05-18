Вагнер Лав заявил о желании вернуться в ЦСКА

Вагнер Лав: Был бы счастлив вернуться в ЦСКА

Форвард бразильского клуба «Аваи» Вагнер Лав заявил о желании вернуться в московский ЦСКА. Об этом сообщает «Матч ТВ».

«Если ЦСКА захочет подписать контракт, мы прямо сейчас поднимемся в кабинет президента и подпишем его. Я уже завтра могу выйти на матч», — заявил нападающий. Он добавил, что был бы очень счастлив вернуться.

Ранее 18 мая Вагнер Лав принял участие в гала-матче, посвященном 20-летию победы ЦСКА в Кубке УЕФА. Армейцы со счетом 5:1 победили сборную европейских клубов, а бразилец оформил хет-трик.

Ранее игравший за ЦСКА с 2004 по 2012 год Вагнер Лав назвал свой любимый алкогольный напиток из России. Бразилец заявил, что много раз пил в России «Балтику 9».