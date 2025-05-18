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23:17, 18 мая 2025Бывший СССР

Зеленский поблагодарил Ватикан

Зеленский поблагодарил Ватикан за предложение стать переговорной площадкой
Евгений Силаев
Евгений Силаев (Ночной линейный редактор)

Фото: Simone Risoluti / Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский поблагодарил Ватикан за предложение стать переговорной площадкой между Москвой и Киевом. Об этом говорится на сайте украинского лидера.

«Зеленский проинформировал о переговорах в Стамбуле и поблагодарил за готовность Ватикана стать площадкой для прямых переговоров между Украиной и Россией», — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что Зеленский во время встречи с вице-президентом США Джей Ди Вэнсом обсудил вопрос антироссийских санкций и дальнейшего давления на Россию. Оба политика прибыли в Ватикан на церемонию инаугурации Папы Римского Льва XIV. Во время мероприятия они поздоровались друг с другом и пожали руки.

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