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21:01, 18 мая 2025Спорт

«Зенит» обыграл «Ростов» благодаря голу Соболева ударом через себя

«Зенит» на выезде обыграл «Ростов» благодаря голу Соболева ударом через себя
Алексей Гусев
Алексей Гусев (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Сергей Пивоваров / РИА Новости

Петербургский «Зенит» на выезде обыграл «Ростов» в матче 29-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча прошла в воскресенье, 18 мая, и завершилась со счетом 1:0 в пользу гостей. В составе победителей гол ударом через себя в первом тайме забил Александр Соболев. «Ростов» отыгрался на последней добавленной минуте, однако гол Максима Осипенко был отменен из-за офсайда.

«Зенит» набрал 63 очка и перед последним туром на одно очко отстает от лидирующего «Краснодара». «Ростов» с 38 очками находится на восьмой позиции.

Ранее московское «Динамо» на своем поле обыграло «Акрон». Благодаря этому результату бело-голубые вышли на третье место в РПЛ.

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