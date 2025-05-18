«Зенит» установил рекорд РПЛ по сухим выездным победам

Петербургский «Зенит» установил рекорд Российской премьер-лиги (РПЛ) по количеству сухих побед на выезде в течение одного чемпионата. Об этом сообщает Telegram-канал Opta Sports.

Сине-бело-голубые в 29-м туре на чужом поле обыграли «Ростов» (1:0), это девятая сухая победа в гостях в сезоне-2024/2025. Ранее московский ЦСКА дважды в 2002 и 2017 годах одерживал по восемь сухих побед за сезон.

Игра «Зенита» с «Ростовом» прошла ранее в воскресенье, 18 мая. Единственный гол в первом тайме ударом через себя забил Александр Соболев.

За один тур до конца чемпионата «Зенит» отстает от лидирующего Краснодара на одно очко. В заключительном матче зенитовцы дома 24 мая примут «Ахмат», а краснодарцы в тот же день на своем поле сыграют с «Динамо».