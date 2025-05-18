Значение освобождения Богатыря для Российской армии оценили

Аналитик Киселев: Освобождение Богатыря открыло новые возможности для армии РФ

Освобождение населенного пункта Богатырь в Донецкой народной республике (ДНР) открыло новые возможности для наступления в регионе для Российской армии. Такое мнение высказал военный аналитик Виталий Киселев, его слова приводит ТАСС.

Взяв под свой контроль Богатырь, российские военные фактически выровняли линию фронта с фланговых направлений. Это обстоятельство улучшит позиции армии РФ в регионе. В результате российские солдаты смогут подходить к Покровску со всех сторон. «Мы идем в правильном направлении», — отметил Киселев.

Он напомнил, что поселок Богатырь расположен на развязке дорог, которая идет в направлении Покровска и далее на Запорожье и в сторону Днепропетровска. Освобождение этого населенного пункта в целом выгодно для Российской армии. «Это создает основу для того, что наши войска будут двигаться вперед, как комбайн», — резюмировал Киселев.

О взятии под контроль Богатыря ранее отчиталось Министерство обороны России. В ведомстве отметили, что в операции по освобождению села было задействовано исключительно стрелковое оружие. В наступлении участвовали солдаты подразделений группировки войск «Восток». До этого в Минобороны сообщили о переходе под контроль РФ села Михайловка.