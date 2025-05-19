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00:09, 19 мая 2025Спорт

41-летний хоккеист оформил хет-трик в матче чемпионата мира

41-летний хоккеист Андрес Амбюль оформил хет-трик в матче чемпионата мира
Алексей Гусев
Алексей Гусев (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: David W Cerny / Reuters

41-летний нападающий сборной Швейцарии Андрес Амбюль оформил хет-трик в матче группового этапа чемпионата мира-2025 против Венгрии. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча прошла в воскресенье, 18 мая, и завершилась со счетом 10:0 в пользу швейцарцев. Команда набрала 16 очков и возглавляет группу B. Венгры с тремя очками находятся на шестой позиции.

Хоккеисту Амбюлю в сентябре исполнится 42 года. Шайбы в матче с Венгрией стали для форварда первыми на турнире.

Ранее двукратный олимпийский чемпион Вячеслав Фетисов осудил показ в России ЧМ по хоккею. «Я уже говорю об этом третий год — зачем мы это делаем и для кого? Оттуда нас выгнали как собак, а мы еще и транслируем эти матчи», — поделился он.

Запрет на участие российских хоккеистов в международных турнирах был введен в феврале 2022 года. С тех пор его несколько раз продлевали.

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