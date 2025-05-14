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17:39, 14 мая 2025Спорт

Фетисов осудил показ матчей чемпионата мира по хоккею во время СВО

Фетисов назвал предательством показ матчей ЧМ по хоккею во время СВО
Дарья Коршунова
Дарья Коршунова (Редактор отдела «Спорт»)
СюжетСпециальная военная операция (СВО) на Украине

Фото: Roman Naumov / Ura.ru / Globallookpress.com

Двукратный олимпийский чемпион по хоккею и депутат Госдумы Вячеслав Фетисов осудил показ матчей чемпионата мира по хоккею во время СВО. Его слова приводит РИА Новости.

Фетисов признался, что его шокировал факт трансляций ЧМ с обсуждением в студии. Он назвал это предательством в сегодняшней ситуации. «Я уже говорю об этом третий год — зачем мы это делаем и для кого? Оттуда нас выгнали как собак, а мы еще и транслируем эти матчи. Это точно не для меня», — заявил депутат.

Ранее глава Международной федерации хоккея (IIHF) Люк Тардиф объяснил, что решение по возвращению сборной России на международные турниры, в том числе на Олимпиаду-2026, будет принято в конце мая — начале июня. Он отметил, что организация будет следовать рекомендациям Международного олимпийского комитета, который сейчас находится в процессе смены руководителя.

Запрет на участие российских хоккеистов в международных турнирах был введен в феврале 2022 года. С тех пор его несколько раз продлевали.

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