Фетисов назвал предательством показ матчей ЧМ по хоккею во время СВО

Двукратный олимпийский чемпион по хоккею и депутат Госдумы Вячеслав Фетисов осудил показ матчей чемпионата мира по хоккею во время СВО. Его слова приводит РИА Новости.

Фетисов признался, что его шокировал факт трансляций ЧМ с обсуждением в студии. Он назвал это предательством в сегодняшней ситуации. «Я уже говорю об этом третий год — зачем мы это делаем и для кого? Оттуда нас выгнали как собак, а мы еще и транслируем эти матчи. Это точно не для меня», — заявил депутат.

Ранее глава Международной федерации хоккея (IIHF) Люк Тардиф объяснил, что решение по возвращению сборной России на международные турниры, в том числе на Олимпиаду-2026, будет принято в конце мая — начале июня. Он отметил, что организация будет следовать рекомендациям Международного олимпийского комитета, который сейчас находится в процессе смены руководителя.

Запрет на участие российских хоккеистов в международных турнирах был введен в феврале 2022 года. С тех пор его несколько раз продлевали.