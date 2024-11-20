Фетисов раскритиковал показ чемпионата мира по хоккею без сборной России

Фетисов назвал предательством показ чемпионата мира по хоккею без сборной России

Двукратный олимпийский чемпион по хоккею и депутат Госдумы Вячеслав Фетисов в интервью KP.RU раскритиковал показ чемпионата мира без сборной России.

Фетисов назвал предательством трансляцию турнира. «Это безобразие — показывать чемпионат мира по хоккею, еще и обсуждать в студии результаты игры, где играют поляки, наши противники, если не больше, чем немцы, американцы, канадцы. Финны вдруг стали такими», — заявил он.

Ранее заместитель комиссара Национальной хоккейной лиги Билл Дэйли выразил надежду на то, что россиянам не разрешат выступать на Олимпийских играх-2026. Президент Международной федерации хоккея (IIHF) Люк Тардиф подчеркнул, что решение об участии россиян будет принято в феврале 2025-го.

В феврале IIHF продлила отстранение сборных России и Белоруссии на сезон-2024/2025. Зимняя Олимпиада-2026 пройдет в итальянских городах Милан и Кортина-д’Ампеццо.