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13:32, 20 ноября 2024Спорт

Фетисов раскритиковал показ чемпионата мира по хоккею без сборной России

Фетисов назвал предательством показ чемпионата мира по хоккею без сборной России
Дарья Коршунова
Дарья Коршунова (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Shatokhina Natalia / News.ru / Globallookpress.com

Двукратный олимпийский чемпион по хоккею и депутат Госдумы Вячеслав Фетисов в интервью KP.RU раскритиковал показ чемпионата мира без сборной России.

Фетисов назвал предательством трансляцию турнира. «Это безобразие — показывать чемпионат мира по хоккею, еще и обсуждать в студии результаты игры, где играют поляки, наши противники, если не больше, чем немцы, американцы, канадцы. Финны вдруг стали такими», — заявил он.

Ранее заместитель комиссара Национальной хоккейной лиги Билл Дэйли выразил надежду на то, что россиянам не разрешат выступать на Олимпийских играх-2026. Президент Международной федерации хоккея (IIHF) Люк Тардиф подчеркнул, что решение об участии россиян будет принято в феврале 2025-го.

В феврале IIHF продлила отстранение сборных России и Белоруссии на сезон-2024/2025. Зимняя Олимпиада-2026 пройдет в итальянских городах Милан и Кортина-д’Ампеццо.

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