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18:16, 19 мая 2025Наука и техника

БМП-3 в «максимальной комплектации» показали на фото

БМП-3 с дополнительной защитой и комплексом РЭБ показали на фото
Даниил Иринин (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Алексей Коновалов / ТАСС

Российскую боевую машину пехоты (БМП-3) с дополнительной защитой показали на фото из зоны специальной военной операции (СВО). Соответствующий снимок опубликовал Telegram-канал «Военный осведомитель».

Машина в «максимальной комплектации» оснащена комплектом дополнительной брони 688А-сб6-2КП и антидроновым козырьком для защиты башни. Также БМП получила комплекс средств снижения заметности «Накидка» с искусственной растительностью для визуальной маскировки и комплекс радиоэлектронной борьбы (РЭБ) типа «Тритон».

БМП-3 предназначена для транспортировки бойцов и оказания огневой поддержки. Машина вмещает семь десантников и трех членов экипажа. В арсенал БМП-3 входит орудие-пусковая установка 2А70 калибра 100 миллиметров, автоматическая пушка калибра 30 миллиметров и три пулемета.

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Ранее в мае в «Ростехе» сообщили, что комплексы «Накидка» на 30 процентов снижают вероятность обнаружения боевой машины при помощи оптики или приборов ночного видения.

В том же месяце стало известно, что холдинг «Высокоточные комплексы» поставил в войска новую партию БМП-3 с дополнительной защитой.

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