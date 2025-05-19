БМП-3 в «максимальной комплектации» показали на фото

БМП-3 с дополнительной защитой и комплексом РЭБ показали на фото

Российскую боевую машину пехоты (БМП-3) с дополнительной защитой показали на фото из зоны специальной военной операции (СВО). Соответствующий снимок опубликовал Telegram-канал «Военный осведомитель».

Машина в «максимальной комплектации» оснащена комплектом дополнительной брони 688А-сб6-2КП и антидроновым козырьком для защиты башни. Также БМП получила комплекс средств снижения заметности «Накидка» с искусственной растительностью для визуальной маскировки и комплекс радиоэлектронной борьбы (РЭБ) типа «Тритон».

БМП-3 предназначена для транспортировки бойцов и оказания огневой поддержки. Машина вмещает семь десантников и трех членов экипажа. В арсенал БМП-3 входит орудие-пусковая установка 2А70 калибра 100 миллиметров, автоматическая пушка калибра 30 миллиметров и три пулемета.

Ранее в мае в «Ростехе» сообщили, что комплексы «Накидка» на 30 процентов снижают вероятность обнаружения боевой машины при помощи оптики или приборов ночного видения.

В том же месяце стало известно, что холдинг «Высокоточные комплексы» поставил в войска новую партию БМП-3 с дополнительной защитой.