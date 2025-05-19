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20:55, 19 мая 2025Из жизни

Дух Елизаветы II начал общаться с бывшей невесткой через собак

Сара Фергюсон заявила, что общается с покойной Елизаветой II через ее собак
Никита Савин
Никита Савин

Фото: I-Images / Globallookpress.com

Бывшая жена принца Эндрю, герцогиня Йоркская Сара Фергюсон, заявила, что дух Елизаветы II начал общаться с ней через ее корги. Об этом сообщает Daily Star.

После того как британской королевы не стало в 2022 году, уход за ее любимыми собаками Сэнди и Мьюик взяли на себя ее бывшая невестка и принц Эндрю. Недавно Фергюсон заявила, что слышыт голос Елизаветы II в лае ее корги.

«У меня ее корги. Каждое утро они бегают туда-сюда, знаете "гав-гав" и все такое. И я уверена, что это она говорит со мной», — заявила герцогиня Йоркская. Фергюсон также добавила, что для нее было честью стать невесткой королевы. Она назвала Елизавету II «путеводной звездой своей жизни и жизней многих людей по всему миру».

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За свою жизнь Елизавета II владела более чем 30 корги и дорги (помесь вельш-корги и таксы). При этом в последние годы жизни она провела в компании лишь двух собак — Мьюика и Сэнди, которые теперь принадлежат Эндрю и Саре Фергюсон. Именно принц Эндрю подарил их матери во время пандемии новой коронавирусной инфекции, чтобы поднять ей настроение.

Ранее сообщалось, что принц Эндрю отказался выгуливать корги Елизаветы II. Младший брат Карла III якобы впал в апатию на фоне скандала, касающегося его связей с китайским шпионом.

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