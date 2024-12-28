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19:20, 28 декабря 2024Из жизни

Принц Эндрю отказался выгуливать собак-корги Елизаветы II

Принц Эндрю погрузился в депрессию и отказался выгуливать корги Елизаветы II
Антонина Черташ
Антонина Черташ
Принц Эндрю

Принц Эндрю. Фото: Chris Jackson / Pool / Reuters

Младший сын королевы Елизаветы II погрузился в депрессию и отказался выгуливать собак матери. Об этом сообщает New York Post.

По информации инсайдеров, младший брат короля Великобритании Карла III впал в апатию на фоне скандала, касающегося его связей с китайским шпионом. 64-летний Эндрю перестал выгуливать двух корги матери — Мьюика и Сэнди, — которых унаследовал после того, как ее не стало в 2022 году. Принц передал обязанности по уходу за собаками прислуге, хотя до этого сам исправно гулял с питомцами. Герцог Йоркский делит опеку над собаками с бывшей женой, Сарой Фергюсон. Несмотря на развод, пара живет вместе.

За свою жизнь Елизавета II владела более чем 30 корги и дорги (помесь вельш-корги и таксы). При этом в последние годы жизни она провела в компании лишь двух собак — Мьюика и Сэнди, которые теперь принадлежат Эндрю и Саре Фергюсон. Именно принц Эндрю подарил их матери во время пандемии новой коронавирусной инфекции, чтобы поднять ей настроение.

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Шпионский скандал, который может подтолкнуть принца Эндрю к переезду из страны, разразился из-за предпринимателя Ян Тэн Бо, которого подозревают в сотрудничестве с китайскими спецслужбами. До этого Ян Тэн Бо входил в окружение Эндрю и считался его ближайшим советником.

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