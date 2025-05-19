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12:06, 19 мая 2025Спорт

Игравший за «Локомотив» португалец рассказал о посещении ночных клубов в Москве

Экс-футболист «Локомотива» Фернандеш вспомнил о посещении ночных клубов в Москве
Алексей Гусев
Алексей Гусев (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Sergey Pivovarov / Reuters

Бывший футболист московского «Локомотива» Мануэл Фернандеш вспомнил, как проводил свободное время в период, когда выступал за столичную команду. Его слова приводит «Советский спорт».

Португалец рассказал, что посещал в Москве ночные клубы. «Это хорошие места, там можно здорово провести время, как и в других городах», — отметил спортсмен.

18 мая Фернандеш сыграл за сборную европейских клубов против ЦСКА в гала-матче, посвященном 20-летию победы армейцев в Кубке УЕФА. Игра завершилась победой российской команды со счетом 5:1.

Фернандеш выступал за «Локомотив» с 2014-го по 2019 год. Вместе с командой он стал чемпионом России, а также трижды выигрывал Кубок страны.

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