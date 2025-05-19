Кабмин одобрил увеличение пособия по беременности и родам для студенток

Правительство одобрило увеличение пособия по беременности и родам для студенток

Правительство одобрило увеличение пособия по беременности и родам для студенток. Об этом сообщает ТАСС.

Предлагается увеличить базовую расчетную сумму до регионального прожиточного минимума. С 1 января в целом по России он составляет 19 329 рублей.

В пояснительной записке отмечается, что средний размер пособия по беременности и родам обучающимся женщинам составит 90 202 рубля.

С начала 2025 года некоторые регионы России решили выплачивать беременным школьницам, а также студенткам единоразовое пособие от 100 тысяч рублей.

В конце прошлого года в Ульяновской области объявили, что с 2025 года беременным студенткам начнут платить по 200 тысяч рублей.