Капризов назвал лучшего российского футболиста

Кирилл Капризов назвал Александра Головина лучшим российским футболистом

Российский форвард клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Миннесота Уайлд» Кирилл Капризов назвал лучшего соотечественника-футболиста. Об этом сообщает Sport24.

По словам хоккеиста, это полузащитник «Монако» Александр Головин. «Мне сложно его оценивать, но думаю, он всегда хорош и показывает качественный футбол. Разве есть кто-то лучше него?» — заявил спикер.

Он признался, что с удовольствием ходил бы на футбол в случае перехода Головина в команду североамериканской Главной лиги футбола (MLS) «Миннесота Юнайтед». «Думаю, ему еще рано уезжать в Америку», — отметил Капризов.

Ранее агент Александр Клюев, представляющий интересы Головина, назвал условие участия футболиста в июньских матчах сборной России. Он уточнил, что речь идет о здоровье спортсмена.