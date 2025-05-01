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10:13, 1 мая 2025Спорт

Названо условие участия Головина в июньских матчах сборной России

Агент Клюев заявил, что Головин приедет в сборную, если будет полностью здоров
Дарья Коршунова
Дарья Коршунова (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Gonzalo Fuentes / Reuters

Агент Александр Клюев, представляющий интересы российского полузащитника «Монако» Александра Головина, назвал условие участия футболиста в июньских матчах сборной России. Его слова приводит РИА Новости.

«Саша еще не до конца восстановился, у него еще побаливают мышцы, поэтому он еще восстанавливается. А дальше посмотрим», — заявил он. Клюев добавил, что Головин приедет в сборную, если будет полностью здоров.

Ранее Клюев высказался о возможном возвращении футболиста на родину. По словам агента, у спортсмена даже в мыслях такого нет.

В октябре 2024-го Головин продлил контракт с «Монако» до 2029 года. Он защищает цвета клуба с 2018-го. До этого полузащитник играл за московский ЦСКА.

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