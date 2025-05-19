«Локомотив» оказался в шаге от завоевания Кубка Гагарина

«Локомотив» победил «Трактор» и оказался в шаге от завоевания Кубка Гагарина

Ярославский «Локомотив» в гостях одержал победу над челябинским «Трактором» в четвертом матче финальной серии Кубка Гагарина. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча прошла 19 мая и завершилась со счетом 3:1 в пользу гостей. В составе победителей голами отметились Максим Березкин, Илья Николаев и Денис Алексеев. Единственную шайбу у хозяев забросил Владимир Ткачев.

«Локомотив» одержал третью победу над «Трактором» и оказался в шаге от завоевания Кубка Гагарина. Счет в серии — 3-1. Следующий матч пройдет в Ярославе 21 мая.

«Локомотив» и «Трактор» никогда в истории не выигрывали Кубок Гагарина.