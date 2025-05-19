Москвичам напомнили о миллионных штрафах за сбор некоторых грибов

Миколог Вишневский: За сбор краснокнижных грибов можно получить крупный штраф

За сбор грибов, занесенных в Красную книгу, можно получить штраф. Об этом москвичам и жителям Подмосковья в разговоре с «Вечерней Москвой» напомнил миколог Михаил Вишневский.

Меры наказания могут быть разными — за случайный сбор предусмотрен штраф от двух с половиной до пяти тысяч рублей, а за умышленный — до четырех лет принудительных работ и штраф, достигающий одного миллиона рублей. В случае продажи краснокнижных грибов группой лиц максимальное наказание может составить до девяти лет лишения свободы и предусматривать штраф до трех миллионов рублей.

Вишневский напомнил, что в список краснокнижных грибов входит около 41 вида организмов, среди них — мухомор крошащийся, паутинник душистый, вешенка небродийская, трюфель летний, шишкогриб хлопьеножковый, опенок чеканный и трутовик корнелюбивый.

Миколог рассказал, что большую часть краснокнижных грибов невозможно отличить от стандартных видов. «Этого не смогут сделать ни заядлые любители тихой охоты, ни сотрудники правоохранительных органов», — поделился специалист. Установить вид можно только в специальной лаборатории — в России таких нет, отметил он.

Если грибник в Москве и области по своему незнанию соберет грибы, которые находятся в Красной книге, то маловероятно, что об этом кто-то узнает. С другой стороны, недобросовестные граждане могут злоупотреблять сложившейся ситуацией, отметил Вишневский.

По словам эксперта по грибам Дмитрия Тихомирова, получить штраф за сбор «не тех» грибов практически невозможно. «Я даже не представляю, кто проверяет грибников. Я не знаю ни одного подобного случая за свою многолетнюю практику по сбору грибов в Подмосковье», — прокомментировал он.

Ранее стало известно, что для собственников участков в Подмосковье установили единый размер штрафа за неудаление борщевика Сосновского — пять тысяч рублей. Ранее в регионе штраф за подобное нарушение варьировался от двух до пяти тысяч рублей.

Также ранее дачникам напомнили о запрете выращивать на участке мак снотворный, коноплю, шалфей предсказателей, розу гавайскую, голубой лотос, или кувшинку голубую, мимозу хостилис, ипомею трехцветную. За нарушение закона может даже грозить уголовная ответственность.