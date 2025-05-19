Мужчин предупредили о скрытой опасности слабой струи мочи

Уролог Москвин: Слабая струя мочи может указывать на рак простаты

Рак простаты долгое время протекает бессимптомно, заявил врач-уролог Марк Москвин. Как заподозрить болезнь, он рассказал в беседе с aif.ru.

Москвин отметил, что это заболевание часто находят только при вскрытии: на такой способ обнаружения приходится 30 процентов случаев рака простаты у мужчин от 50 до 80 лет, а также 70-80 процентов случаев у мужчин старше 80 лет. «Поэтому так важно регулярно посещать уролога, особенно при наличии факторов риска», — предупредил о скрытой опасности врач.

Специалист добавил, что даже если симптомы появляются на них часто не обращают внимания, так как они неспецифичны и встречаются при других болезнях мочеполовой системы. Так, по словам врача, при злокачественном процессе может быть частое мочеиспускание, в том числе ночью, затрудненное начало мочеиспускания, слабая струя, дискомфорт и боль внизу живота. Иногда пациенты замечают кровь в сперме или моче. Жалобы на боль в спине, бедрах и груди могут указывать на развитие метастазов в костях или позвоночнике, отметил уролог.

Специалист подчеркнул, что риск рака простаты в два раза выше при чрезмерном употреблении жареного и копченого мяса. По его словам, также в зоне риска находятся курильщики и любители спиртных напитков. Кроме того, заболевание чаще возникает при пассивном образе жизни и хронических воспалительных заболеваниях предстательной железы.

Для раннего выявления болезни Москвин призвал всех мужчин после 50 лет каждый год делать исследование крови на уровень ПСА (простатический специфический антиген). При наличии факторов риска или наследственности скрининг необходим с 45 лет, заключил врач.

Ранее уролог Хамида Аббуди назвал нормальную частоту мочеиспускания. По его словам, взрослый человек посещает уборную в среднем от шести до девяти раз в сутки.