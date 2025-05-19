Песков заявил о желании Европы «обломать» Россию

Песков: Европа хочет обломать Россию во всем и склонить Трампа на свою сторону

Европа хочет «обломать» Россию во всем и склонить президента США Дональда Трампа на свою сторону. Так прошедшие переговоры президентов России и США прокомментировал пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков в комментарии журналисту Павлу Зарубину, видео опубликовано в его Telegram-канале.

«У них расчет на то, чтобы склонить Трампа к своей позиции... И их, наверное, основная траектория, их работа направлена на то, чтобы обломать Россию во всем», — отметил представитель Кремля, отвечая на вопрос о попытках европейских лидеров поговорить с Трампом до разговора с Путиным.

Ранее американский телеканал CNN сообщал, что европейские чиновники хотели обсудить с Дональдом Трампом ситуацию вокруг конфликта на Украине до его телефонных переговоров с российским лидером 19 мая.

Переговоры Владимира Путина и Дональда Трампа продолжались около двух часов. Президент России назвал разговор со своим американским коллегой конструктивным, откровенным и содержательным.