Путин прокомментировал разговор с Трампом

Путин: Разговор с президентом США Трампом был откровенным и содержательным

Разговор с президентом США Дональдом Трампом был откровенным и содержательным. Об этом заявил президент России Владимир Путин по окончании переговоров с американским коллегой, видео публикует журналист Павел Зарубин в своем Telegram-канале.

«Он был очень содержательным и весьма откровенным и в целом, на мой взгляд, в этой связи весьма полезным», — сказал российский лидер, комментируя прошедший разговор.

Путин поблагодарил американскую сторону за поддержку возобновления прямых переговоров между Россией и Украиной, а также назвал прошедшие переговоры с Трампом конструктивными.

По его словам, Трамп в разговоре высказал свою позицию по поводу прекращения огня.

Телефонные переговоры Владимира Путина и Дональда Трампа продолжались около двух часов. По итогам беседы лидеры двух государств пообещали сделать заявления.