Появилось видео с истребителем дронов на базе Як-52

РГ: Появилось видео с истребителем дронов на базе Як-52

Появилось видео с истребителем дронов на базе учебно-тренировочного самолета Як-52. На это обратила внимание «Российская газета» (РГ).

Истребитель дронов, известный как Як-52Б2, оснащен компьютером, радаром кругового обзора, метеолокатором и полуавтоматическим карабином 12-го калибра.

Ранее Telegram-канал «Военный Осведомитель» заметил, что одно из российских опытно-конструкторских бюро представило модификацию легкомоторного истребителя дронов Як-52Б2 на базе учебно-тренировочного самолета Як-52.

В августе РИА Новости со ссылкой на разработчика Опытно-конструкторского бюро «Авиастроитель» Дмитрия Мотина сообщило, что модернизированный учебно-тренировочный самолет Як-52 доработают под борьбу с беспилотными летательными аппаратами.