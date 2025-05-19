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10:47, 19 мая 2025Наука и техника

Появилось видео с истребителем дронов на базе Як-52

РГ: Появилось видео с истребителем дронов на базе Як-52
Иван Потапов
Иван Потапов

Появилось видео с истребителем дронов на базе учебно-тренировочного самолета Як-52. На это обратила внимание «Российская газета» (РГ).

Истребитель дронов, известный как Як-52Б2, оснащен компьютером, радаром кругового обзора, метеолокатором и полуавтоматическим карабином 12-го калибра.

Ранее Telegram-канал «Военный Осведомитель» заметил, что одно из российских опытно-конструкторских бюро представило модификацию легкомоторного истребителя дронов Як-52Б2 на базе учебно-тренировочного самолета Як-52.

В августе РИА Новости со ссылкой на разработчика Опытно-конструкторского бюро «Авиастроитель» Дмитрия Мотина сообщило, что модернизированный учебно-тренировочный самолет Як-52 доработают под борьбу с беспилотными летательными аппаратами.

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