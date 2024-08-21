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12:12, 21 августа 2024Наука и техника

Модернизированный Як-52 доработают для борьбы с БПЛА

ОКБ «Авиастроитель»: самолет Як-52 доработают под борьбу с беспилотниками

Фото: Илья Питалев / РИА Новости

Модернизированный учебно-тренировочный самолет Як-52 доработают под борьбу с беспилотными летательными аппаратами (БПЛА). Об этом со ссылкой на руководителя соответствующих работ в Опытно-конструкторском бюро (ОКБ) «Авиастроитель» Дмитрия Мотина сообщает РИА Новости.

По его словам, в настоящее одним из приоритетов ОКБ является создание на базе Як-52 его модификации «Самолет противодействия БПЛА» Як-52Б2. Речь идет, в частности, об установке нового приборного оборудования, модернизации навигационно-пилотажного оборудования и систем радиоэлектронной борьбы (РЭБ).

В декабре 2021 года Центральный институт авиационного моторостроения имени Петра Баранова сообщил, что разрабатываемый в рамках научно-исследовательской работы «Циркач» перспективный российский поршневой авиационный двигатель АПД-А, предназначенный для самолетов акробатической категории, испытан в перевернутом положении.

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      Иван Потапов
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