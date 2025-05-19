Пожизненно осужденный маньяк-физик Игорь Лендьел настоял на пересмотре приговора. Он может оказаться на свободе

Осужденный пожизненно маньяк Лендьел пытается выйти на свободу спустя 31 год

Маньяк-физик Игорь Лендьел, отбывающий пожизненное наказание в мордовской колонии, обратился в Верховный суд России. Он отослал ведомству жалобу на отказ в пересмотре приговора, сообщил источник в правоохранительных органах.

Лендьел, насколько известно, хочет освободиться еще с прошлого года. Он обращался в судебную инстанцию для пересмотра приговора, вынесенного еще в 90-е годы. Лендьел полагался на уже изменившееся с того времени уголовное законодательство. Благодаря нововведениям он надеялся значительно смягчить наказание.

Маньяку-физику сократили семь месяцев лишения свободы за дело о краже. Такое решение приняли за его «примерное поведение в колонии». При этом по основному делу, из-за которого Лендьел отбывает пожизненный срок, в пересмотре было отказано. Теперь маньяк оспаривает решение в высшей судебной инстанции.

Фото: Фото: Игорь Надеждин / «Лента.ру»

Чем известен маньяк-физик?

Игорь Лендьел родился в Ужгороде на Украине в 1959-м. Позднее он оказался в Москве, женился и стал отцом троих детей, пишет Telegram-канал SHOT. Он преподавал и занимался ремонтом квартир вместе с родственником Александром Сидеем.

Первое преступление Лендьела и Сидея случилось в 1991-м. Вместе они расправились с супругами Николаем Вахатовым и Татьяной Просветовой. В тот момент сообщники занимались ремонтом их дома. Убийство было совершено с особой жестокостью.

Через два года, в феврале 1993 года, жертвой стал еще один человек. Игорь Лендьел и его сообщник Андрей Хорев ограбили мужчину и расправились с ним.

Лендьел и Хорев были арестованы 26 февраля 1993 года, а Сидей — 12 апреля. В 1994-м Лендьел и Сидей были приговорены к смертной казни, однако позднее наказание было заменено на пожизненное лишение свободы. Хорев же оказался в колонии строгого режима на 15 лет.

Таким образом, на протяжении 31 года Лендьел находится в ИК-1 «Мордовская зона» вблизи поселка Сосновка. С течением времени он неоднократно пытался выйти на свободу, однако ему в этом отказывали.

Фото: Фото: Игорь Надеждин / «Лента.ру»

В России резко высказались об отправке преступников на СВО

Недавно военный блогер Юрий Подоляка заявил, что отправка преступников за деньги на специальную военную операцию (СВО) вместо реального отбывания наказания в исправительных колониях может иметь негативные последствия. По его словам, сегодня существует практика, когда за деньги преступников «отмазывают» от наказания.

При этом Подоляка указал, что такие граждане на самом деле не принимают участия в боевых действиях. «Преступники, которые имеют нужную для этого сумму, просто перестают бояться чего бы то ни было», — заявил он.

Практика отправки осужденных в зону боевых действий появилась после начала СВО. В частности, шанс на такое «освобождение» появился и у ангарского маньяка Михаила Попкова, который жестоко расправился с десятками, если не сотнями, женщин. В начале 2023 года он, как и многие, заявил, что готов отправиться в зону СВО. В то же время Попков признался, что его останавливает перспектива отбыть из теплого помещения в холодную траншею.