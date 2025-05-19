Проживавшую на Украине девочку-подростка вернули матери в Россию

Львова-Белова: Украина вернула находящейся в России матери 17-летнюю дочь

Украина при посредничестве Катара передала матери в Россию 17-летнюю девочку. Об этом журналистам сообщила уполномоченный при президенте России по правам ребенка Мария Львова-Белова, пишет РИА Новости.

По словам омбудсмена, семья девочки проживала на Украине, когда ее мать по личным делам покинула страну. В 2024 году стало известно о смерти отца несовершеннолетней, и она осталась со старшей сестрой.

Львова-Белова поблагодарила Катар за участие в переговорах с украинской стороной и сопроводительные расходы. Кроме того, в воссоединении матери с дочерью помогли представители Международного Комитета Красного Креста и профильных ведомств.

На сегодняшний день аппарат детского омбудсмена помог вернуть семьям в России 22 детей, находившихся на Украине. В свою очередь, украинской стороне передали 101 ребенка из 81 семьи.

Ранее, в марте, Россия при посредничестве Катара передала Украине пятерых детей, разлученных с семьями вследствие конфликта двух стран. По словам Львовой-Беловой, один мальчик находился в социальном учреждении, остальные дети жили у российских родственников.