Раскрыт подарок Шойгу от дочери

Раскрыт подарок секретаря Совета безопасности РФ Сергея Шойгу на юбилей от дочери Ксении. Соответствующую информацию публикует ТАСС.
Сообщается, что президент Федерации триатлона России на 70-летие отца преподнесет картину собственного авторства.
«Очень волнуюсь, это очень важный день. Подарок будет связан с творчеством. Я, как и отец, люблю рисовать, резать по дереву. Внезапно я решила нарисовать маслом. Первая работа получилась неплохой, а отец сказал: "Это же, наверное, мне". А я ответила: "Нет, я для тебя нарисую специально". Поэтому это будет картина», — поделилась она с журналистами.
Известно, что секретарь Совбеза РФ Шойгу отметит день рождения 21 мая.
Ранее в мае Путин показал подаренные Лукашенко шоколадки. На кадрах было видно, что на столе на кухне в кремлевской квартире президента стояла большая коробка со сладостями.