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13:46, 19 мая 2025Ценности

Раскрыт подарок Шойгу от дочери

Секретарь Совбеза Шойгу получит от дочери на юбилей ее картину
Екатерина Ештокина
Ксения Шойгу

Ксения Шойгу. Фото: Сергей Пятаков / РИА Новости

Раскрыт подарок секретаря Совета безопасности РФ Сергея Шойгу на юбилей от дочери Ксении. Соответствующую информацию публикует ТАСС.

Сообщается, что президент Федерации триатлона России на 70-летие отца преподнесет картину собственного авторства.

«Очень волнуюсь, это очень важный день. Подарок будет связан с творчеством. Я, как и отец, люблю рисовать, резать по дереву. Внезапно я решила нарисовать маслом. Первая работа получилась неплохой, а отец сказал: "Это же, наверное, мне". А я ответила: "Нет, я для тебя нарисую специально". Поэтому это будет картина», — поделилась она с журналистами.

Известно, что секретарь Совбеза РФ Шойгу отметит день рождения 21 мая.

Ранее в мае Путин показал подаренные Лукашенко шоколадки. На кадрах было видно, что на столе на кухне в кремлевской квартире президента стояла большая коробка со сладостями.

Вот это да!
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