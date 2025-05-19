Раскрыт подарок Шойгу от дочери

Секретарь Совбеза Шойгу получит от дочери на юбилей ее картину

Раскрыт подарок секретаря Совета безопасности РФ Сергея Шойгу на юбилей от дочери Ксении. Соответствующую информацию публикует ТАСС.

Сообщается, что президент Федерации триатлона России на 70-летие отца преподнесет картину собственного авторства.

«Очень волнуюсь, это очень важный день. Подарок будет связан с творчеством. Я, как и отец, люблю рисовать, резать по дереву. Внезапно я решила нарисовать маслом. Первая работа получилась неплохой, а отец сказал: "Это же, наверное, мне". А я ответила: "Нет, я для тебя нарисую специально". Поэтому это будет картина», — поделилась она с журналистами.

Известно, что секретарь Совбеза РФ Шойгу отметит день рождения 21 мая.

Ранее в мае Путин показал подаренные Лукашенко шоколадки. На кадрах было видно, что на столе на кухне в кремлевской квартире президента стояла большая коробка со сладостями.