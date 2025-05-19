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18:59, 19 мая 2025Наука и техника

Распространенная привычка оказалась вредной для мозга

Sci Rep: Откладывание будильника нарушает сон и снижает качество жизни
Екатерина Графская
Екатерина Графская (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Elena Elisseeva / Shutterstock / Fotodom

Ученые из США выяснили, что более половины людей по всему миру регулярно нажимают кнопку «повтор» на будильнике, несмотря на предупреждения специалистов по сну. Исследование, опубликованное в журнале Scientific Reports, показало: более 56 процентов ночей у людей заканчиваются откладыванием сигнала, а многие тратят на это в среднем по 11-20 минут каждое утро.

Анализ данных более 21 тысячи пользователей приложения Sleep Cycle показал, что часто откладывающие будильник чаще страдают от нерегулярного сна и реже достигают глубокой фазы сна, которая приходится на утренние часы. Именно в это время мозг восстанавливается, укрепляется память и происходит эмоциональная переработка. По словам авторов, привычка многократно откладывать подъем нарушает эти важные процессы.

Эксперты советуют устанавливать будильник сразу на реальное время подъема — и вставать без повторных сигналов. Такой подход, по их словам, поможет выспаться качественнее и чувствовать себя бодрее в течение дня.

В мае ученые описали влияние сна на память. Оказалось, что во время сна мозг не только укрепляет старые воспоминания, но и «настраивается» на запоминание новых, формируя нейронные связи заранее — еще до появления самих событий.

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