России присвоили суверенный рейтинг за границей впервые с начала СВО

Агентство CCXI из Китая оценило устойчивость экономики России выше уровня до СВО

Китайское рейтинговое агентство China Chengxin International Credit Rating (CCXI) оценило устойчивость экономики России выше уровня, чем было до начала СВО. Таким образом, России присвоили суверенный рейтинг за границей впервые с 2022 года, ">сообщает газета «Ведомости».

Организация выдала России кредитный рейтинг BBB+g со «стабильным» прогнозом. Он означает среднюю экономическую и финансовую устойчивость и такой же риск дефолта. Как отмечают авторы, экономика страны постепенно адаптируется к санкциям и демонстрирует устойчивость к потрясениям, а геополитические риски стабилизируются.

Поддержку в обслуживании внешнего долга оказывают финансовая и денежно-кредитная политика властей, достаточные международные резервы и фонд национального благосостояния. Госдолг России очень низкий, а обязательства по нему она выполняет в срок и в полном объеме, добавили в CCXI.

Расширение военно-промышленного сектора в ходе конфликта на Украине снизило энергетическую зависимость России и может позволить стране постепенно восстановить гражданское развитие экономики на основе этих цепочек поставок, отмечают аналитики. В то же время дисбаланс спроса и предложения в России на фоне высоких государственных расходов, дефицита рабочей силы и усиливающегося давления высокой инфляции вызывают беспокойство, добавили они. Для дальнейшего улучшения рейтинга необходимы отмена санкций снижение геополитического риска и более высокие перспективы экономического роста.

29 марта 2022 года международное рейтинговое агентство Fitch отозвало рейтинги 27 российских банков и связанных с ними подразделений. Кроме того, Fitch отозвал рейтинги России из-за введения санкций Европейского союза. Международное рейтинговое агентство S&P Global Ratings отозвало рейтинги всех российских компаний в период до 15 апреля. В S&P пояснили, что выполняют требование ЕС, который запретил предоставление кредитных рейтингов юридическим лицам, организациям или органам, учрежденным в России.