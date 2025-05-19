Россиян предупредили об опасности попыток взбодриться с помощью «кофейной дремы»

Врач Цветкова посоветовала не злоупотреблять кофейной дремой, чтобы взбодриться

Терапевт Дарья Цветкова рассказала, что попытки взбодриться с помощью метода «кофейной дремы» могут быть вредны для здоровья. Об опасности новомодной техники она предупредила россиян в беседе с «Лентой.ру».

Врач объяснила, что кофейной дремой называют способ взбодриться, когда человек днем выпивает чашку кофе и сразу идет подремать. По ее словам, идея этого метода возникла на основе информации об усвоении кофеина, который начинает действовать через 15-30 минут после приема, и если в это время поспать, можно получить двойной эффект бодрости. «Считается, что сон ускоряет выведение аденозина, вызывающего усталость, а кофеин временно блокирует его рецепторы. В результате применения метода снижается усталость, улучшаются когнитивные функции и стимулируется нервная система», — рассказала Цветкова.

По ее словам, чтобы техника сработала, кофе нужно пить быстро и не добавлять в него сахар и молоко. Кроме того, спать нужно не более 30 минут. «Если проспать большее время, пробуждение будет тяжелым, а кофеин не спасет от вялости», — предупредила она. Также, по мнению Цветковой, не стоит использовать метод во второй половине дня из-за высокой вероятности вызвать бессонницу. Кроме того, она посоветовала не злоупотреблять кофейной дремой, так как в процессе организм испытывает стресс из-за одновременного воздействия кофеина и отдыха. Намного полезнее вздремнуть днем без кофе. Также, чтобы почувствовать прилив сил, можно сделать легкую зарядку или выйти на прогулку, заключила врач.

Ранее гастроэнтеролог Нурия Дианова рассказала, как сделать кофе полезнее. По ее мнению, сахар в напитке лучше заменить на сахарозаменители, а коровье молоко на растительные аналоги.