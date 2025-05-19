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09:12, 19 мая 2025Спорт

Российский хоккеист станет обладателем Кубка Стэнли в десятом сезоне подряд

Российский хоккеист станет обладателем Кубка Стэнли в десятом сезоне НХЛ подряд
Алексей Гусев
Алексей Гусев (Редактор отдела «Спорт»)
Сергей Бобровский

Сергей Бобровский. Фото: John E. Sokolowski / Imagn Images / Reuters

Российский хоккеист по итогам нынешнего сезона Национальной хоккейной лиги (НХЛ) станет обладателем Кубка Стэнли в десятый раз подряд. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Последним полуфиналистом плей-офф стала «Флорида Пантерс», в составе которой выступают россияне Сергей Бобровский и Дмитрий Куликов. Россияне также есть в других клубах-участниках этой стадии. Самое большое представительство у российских игроков в «Каролине Харрикейнс» — четыре хоккеиста.

Действующим обладателем Кубка Стэнли является «Флорида». В прошлом сезоне, помимо Бобровского и Куликова, за клуб выступал российский форвард Владимир Тарасенко.

Ранее Бобровский побил клубный рекорд «Флориды» в плей-офф НХЛ. Он не пропускал в свои ворота рекордные 143 минуты 25 секунд.

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