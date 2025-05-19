Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
09:10, 19 мая 2025Наука и техника

«Ростех» рассказал о работе над повышением живучести танков

«Ростех»: Ведется работа над повышением живучести танков
Иван Потапов
Иван Потапов

Фото: Павел Лисицын / РИА Новости

Российскими специалистами ведется работа над системами активной защиты, которая позволит повысить живучесть танков. Об этом госкорпорация «Ростех» рассказала в Telegram.

Кроме того, российские боевые машины оснащаются разнообразными системами радиоэлектронной борьбы. «Все эти решения в комплексе обеспечат еще большую безопасность российской бронетехники и повысят ее живучесть на поле боя», — заявили в госкорпорации.

Материалы по теме:
Непробиваемая броня. Как в России создают самые надежные и эффективные боевые машины в мире
Непробиваемая броня.Как в России создают самые надежные и эффективные боевые машины в мире
17 октября 2023
От «Вездехода» к «Армате». Как за сто лет российские танки стали лучшими в мире?
От «Вездехода» к «Армате».Как за сто лет российские танки стали лучшими в мире?
2 ноября 2022

Ранее «Ростех» сообщил о найденных уязвимостях в системе защиты трофейного немецкого танка Leopard 2.

Также в мае госкорпорация рассказала, что эксперты сравнили реальные военно-технические характеристики трофейного танка Leopard 2A6 с Т-90 и пришли к выводу, что более адаптированными к современным боевым действиям серийными танками являются российские Т-72Б3М, Т-80БВМ и Т-90М.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Интрига сохраняется». Стало известно о вероятном наступлении Российской армии на пятую область в зоне СВО этим летом

    Каллас высказалась о своей русофобии

    В России заявили о средствах для удара по заводам Rheinmetall на Украине

    Раскрыты самые дешевые города для отдыха летом

    Кадры установления контроля над Александрополем показали

    Допрос готовивших серию терактов российских подростков попал на видео

    Останки пропавшего 16 лет назад украинца обнаружили в российском регионе

    Задержание готовивших теракты российских подростков попало на видео

    Группа подростков готовила нападения на полицейских Ставрополья

    В Японии разгорелся скандал из-за слов министра сельского хозяйства

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости