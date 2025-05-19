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08:46, 19 мая 2025Наука и техника

В «Ростехе» сравнили характеристики танков Leopard и Т-90

«Ростех» сравнил Т-90 с Leopard и назвал их адаптированными к современным боям
Юлия Мискевич
Юлия Мискевич (Ночной линейный редактор)

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Эксперты сравнили реальные военно-технические характеристики трофейного танка Leopard 2A6 с Т-90 и пришли к выводу, что более адаптированными к современным боевым действиям серийными танками являются российские Т-72Б3М, Т-80БВМ и Т-90М. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на «Ростех».

По словам специалистов, эти танки имеют улучшенную всеракурсную защиту от беспилотников и противотанковый ракетный комплекс — от противокумулятивных решеток до динамических элементов и иных приспособлений.

Эксперты напомнили, что известны десятки боевых эпизодов, когда отечественные танки выдерживали целый ряд попаданий с разных ракурсов, при этом сохраняя боеспособность.

Ранее гендиректор концерна «Уралвагонзавод» (УВЗ) госкорпорации «Ростех» Александр Потапов заявил, что Танки, участвовавшие в параде Победы на Красной площади, направят в войска для участия в специальной военной операции (СВО).

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