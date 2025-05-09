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12:42, 9 мая 2025Наука и техника

Танки с парада Победы отправят на СВО

Гендиректор «Уралвагонзавода» Потапов: Танки с парада Победы дооснастят для СВО
Алиса Дмитриева
Алиса Дмитриева (Редактор отдела «Из жизни»)

Фото: Александр Вильф / Фотохост-агентство РИА Новости

Выступившие на параде Победы на Красной площади танки направят в войска для участия в специальной военной операции (СВО), рассказал генеральный директор концерна «Уралвагонзавод» (УВЗ) госкорпорации «Ростех» Александр Потапов. Пресс-службу концерна цитирует ТАСС.

По его словам, перед отправкой на СВО танки Т-90М, Т-72Б3М и Т-80БВМ дооснастят. «Сейчас основные усилия предприятий концерна направлены на обеспечение Вооруженных сил РФ современной бронетанковой техникой, без которой невозможна успешная работа на поле боя», — добавил Потапов.

В концерне решили, что боевые машины должны предстать на параде в Москве в более привычном виде — без комплектов дополнительной защиты, которые технике необходимы для участия в боевых действиях. При этом, подчеркнул Потапов, все новые танки производства УВЗ серийно получают противодронные конструкции и комплексы радиоэлектронной борьбы.

Ранее президент России Владимир Путин, выступая на параде Победы в Москве, заявил, что страна помнит уроки Второй мировой войны. «И никогда не согласимся с искажением ее событий, с попытками оправдать палачей и оболгать подлинных победителей», — сказал российский лидер.

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