Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
07:39, 19 мая 2025Наука и техника

В «Ростехе» нашли уязвимые места немецкого танка Leopard 2

В «Ростехе» изучили немецкий танк Leopard 2 и нашли уязвимые места в защите
Александра Синицына
Александра Синицына (Ночной линейный редактор)

Фото: Ints Kalnins / Reuters

Специалисты госкорпорации «Ростех» изучили военно-технические характеристики переданного им трофейного немецкого танка Leopard 2 и нашли серьезные уязвимые места в его защите. Об этом сообщили РИА Новости в компании.

«Они связаны как с толщиной и составом брони, так и с внутренней компоновкой боевой машины. Живучесть танка может быть недостаточной в условиях современной войны», — уточняется в сообщении. Так, Leopard 2 можно ликвидировать, атаковав его с разных ракурсов беспилотниками с кумулятивной боевой частью и современными ПТРК (противотанковыми ракетными комплексами).

Эксперты заключили, что защита этого типа военной техники рассчитана на классические противотанковые факторы, которые были актуальны для прошлых десятилетий. Сегодня же уровень их защиты не соответствует требованиям.

Ранее Минобороны России показало кадры охоты дрона на танк ВСУ Leopard. Беспилотник смог уничтожить танк.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    ВСУ предприняли одну из самых массированных атак десятками штурмовиков на курское Теткино

    Макрон призвал Путина согласиться на прекращение огня на Украине

    Число компаний с китайским капиталом в России взлетело

    Пожилая пара поделилась необычным способом сделать сексуальную жизнь ярче

    Российская школьница попала в реанимацию после слов о весе

    Самолет Ан-2 совершил экстренную посадку в Казахстане

    Леонков предположил летнее наступление ВС России

    Боевики «Айдара» сбежали с позиций у границы с Днепропетровской областью

    Названа новая линия фронта в конфликте на Украине

    Бездомный надругался над шестилетней девочкой на российском кладбище и получил срок

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости