В «Ростехе» нашли уязвимые места немецкого танка Leopard 2

В «Ростехе» изучили немецкий танк Leopard 2 и нашли уязвимые места в защите

Специалисты госкорпорации «Ростех» изучили военно-технические характеристики переданного им трофейного немецкого танка Leopard 2 и нашли серьезные уязвимые места в его защите. Об этом сообщили РИА Новости в компании.

«Они связаны как с толщиной и составом брони, так и с внутренней компоновкой боевой машины. Живучесть танка может быть недостаточной в условиях современной войны», — уточняется в сообщении. Так, Leopard 2 можно ликвидировать, атаковав его с разных ракурсов беспилотниками с кумулятивной боевой частью и современными ПТРК (противотанковыми ракетными комплексами).

Эксперты заключили, что защита этого типа военной техники рассчитана на классические противотанковые факторы, которые были актуальны для прошлых десятилетий. Сегодня же уровень их защиты не соответствует требованиям.

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