SHAMAN сделал заявление об участии в «Интервидении»

SHAMAN поблагодарил Россию за свое участие в первом конкурсе «Интервидение»

Певец Ярослав Дронов, известный под псевдонимом SHAMAN, обратился к стране после новости о том, что он представит Россию на первом международном вокальном конкурсе «Интервидение». Видеообращение опубликовал фанатский Telegram-канал.

Заслуженный артист заявил, что для него большая честь стать первым в истории участником «Интервидения».

«Страна решила, я очень рад и благодарен за доверие. Большая честь быть первым, хоть и трудно, но и я не из робких. Песня будет на русском языке, других я не знаю и знать не хочу», — заявил Дронов в видеообращении.

Ранее стало известно, что певец SHAMAN представит новую песню «Первая любовь» в день последнего звонка 24 мая.