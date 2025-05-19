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13:22, 19 мая 2025Спорт

Стало известно о многомиллионных доходах вдовца Анастасии Заворотнюк

Фигурист Петр Чернышев заработал на своей школе 265 миллионов рублей за год
Анастасия Алимпиева
Анастасия Алимпиева (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Владимир Астапкович / РИА Новости

Вдовец актрисы Анастасии Заворотнюк фигурист Петр Чернышев заработал на своей школе фигурного катания 265 миллионов рублей за год, о чем стало известно порталу «Страсти».

Как уточняет источник, учреждение было открыто еще в 2012 году. Чистая прибыть за 2024 год, согласно данным из открытых источников, составила 20,7 миллиона рублей (общая — 265,7 миллиона).

При этом годом ранее доходы школы были гораздо ниже — 116 миллионов рублей и три миллиона чистой прибыли.

Ранее, в июне прошлого года, состоялось прощание с Анастасией Заворотнюк, которая долгие годы лечилась от агрессивной формы рака мозга.

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