Стало известно о многомиллионных доходах вдовца Анастасии Заворотнюк

Фигурист Петр Чернышев заработал на своей школе 265 миллионов рублей за год

Вдовец актрисы Анастасии Заворотнюк фигурист Петр Чернышев заработал на своей школе фигурного катания 265 миллионов рублей за год, о чем стало известно порталу «Страсти».

Как уточняет источник, учреждение было открыто еще в 2012 году. Чистая прибыть за 2024 год, согласно данным из открытых источников, составила 20,7 миллиона рублей (общая — 265,7 миллиона).

При этом годом ранее доходы школы были гораздо ниже — 116 миллионов рублей и три миллиона чистой прибыли.

Ранее, в июне прошлого года, состоялось прощание с Анастасией Заворотнюк, которая долгие годы лечилась от агрессивной формы рака мозга.