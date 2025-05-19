Спорт
ВсеФутболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоОлимпиадаЗОЖ и фитнес
Трактор
1:3
Завершен
Локомотив
Фонбет КХЛ — плей-офф|Финал. 4-й матч
Германия
0:5
Завершен
Чехия
ЧМ-2025|Группа B
Локомотив М
2:2
Завершен
ЦСКА
Мир Российская Премьер-лига|29-й тур
Брайтон энд Хоув Альбион
1:1
1-й тайм
live
Ливерпуль
Англия — Премьер-лига|37-й тур
22:29, 19 мая 2025Спорт

ЦСКА вырвал ничью у «Локомотива» в матче РПЛ

ЦСКА сыграл вничью с «Локомотивом» со счетом 2:2 в матче РПЛ
Анастасия Борисова
Анастасия Борисова (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Сергей Бобылев / РИА Новости

Московский ЦСКА сыграл вничью со столичным «Локомотивом» в матче 29-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча прошла на стадионе «РЖД Арена» и завершилась со счетом 2:2. На десятой минуте вывел «железнодорожников» вперед нападающий Дмитрий Воробьев. На 25-й минуте он сделал дубль. На 47-й минуте сократил отставание «армейцев» форвард Сауль Гуарирапа. На 80-й минуте полузащитник Матвей Кисляк вырвал ничью для ЦСКА.

Таким образом, после 29 матчей ЦСКА располагается на третьем месте в турнирной таблице, имея в активе 56 очков. «Локомотив» занимает шестое место с 50 очками. «Краснодар» остается лидером РПЛ, набрав 64 очка.

В следующем туре ЦСКА примет «Пари Нижний Новгород», а «Локомотив» на выезде сыграют с тольяттинским «Акроном». Обе встречи пройдут 24 мая.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Путин раскрыл детали разговора с Трампом о конфликте на Украине

    Путин рассказал о способе урегулирования конфликта на Украине

    Зеленский высказался о возможном вступлении Украины в НАТО

    Зеленский раскрыл свою просьбу к Трампу перед звонком Путину

    ЦСКА вырвал ничью у «Локомотива» в матче РПЛ

    Путин призвал искать эффективные пути движения к миру

    На Украине допустили попытку Зеленского уклониться от переговоров с Россией

    Путин выразил сожаление об отсутствии опыта игры на фортепиано

    В ЕС договорились ужесточить санкции после разговора Путина и Трампа

    Зеленский допустил еще одну встречу переговорщиков после разговора Трампа и Путина

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости