ЦСКА вырвал ничью у «Локомотива» в матче РПЛ

ЦСКА сыграл вничью с «Локомотивом» со счетом 2:2 в матче РПЛ

Московский ЦСКА сыграл вничью со столичным «Локомотивом» в матче 29-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча прошла на стадионе «РЖД Арена» и завершилась со счетом 2:2. На десятой минуте вывел «железнодорожников» вперед нападающий Дмитрий Воробьев. На 25-й минуте он сделал дубль. На 47-й минуте сократил отставание «армейцев» форвард Сауль Гуарирапа. На 80-й минуте полузащитник Матвей Кисляк вырвал ничью для ЦСКА.

Таким образом, после 29 матчей ЦСКА располагается на третьем месте в турнирной таблице, имея в активе 56 очков. «Локомотив» занимает шестое место с 50 очками. «Краснодар» остается лидером РПЛ, набрав 64 очка.

В следующем туре ЦСКА примет «Пари Нижний Новгород», а «Локомотив» на выезде сыграют с тольяттинским «Акроном». Обе встречи пройдут 24 мая.