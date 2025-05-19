В кабмине поддержали упрощающий оформление двойной фамилии в браке законопроект

Правительство поддержало проект, упрощающий оформление двойной фамилии в браке

Российское правительство в целом поддержало законопроект, который упрощает оформление двойной фамилии в браке в случаях, когда ее берет только один из супругов. Однако соответствующий документ должен быть доработан с учетом замечаний, пишет ТАСС.

«Правительство Российской Федерации поддерживает законопроект при условии его доработки с учетом указанных замечаний», — сказано в отзыве кабмина.

На текущий момент, согласно Семейному кодексу, супруги могут выбрать одну общую фамилию или оставить каждый свою. Еще один вариант — «каждый из супругов присоединяет к своей фамилии фамилию другого супруга». В случаях, когда двойную фамилию решает взять лишь один из супругов, сделать это автоматически не получается. Необходимо отдельно обращаться в ЗАГС. А это создает дополнительные сложности для россиян.

Авторы инициативы предлагают устранить сложности, уточнив формулировки. Так, взять двойную фамилию сможет «каждый или один из супругов».

В текущем законе есть оговорка. Оформить двойную фамилию можно, если «иное не предусмотрено законами субъектов РФ». В новом же законопроекте оговорки про полномочия регионов нет.

Ранее сообщалось, что в Пермском крае сократилось количество разводов. Всего за первый квартал 2025 года в регионе развелись 1794 пары, что на 36 процентов меньше, чем с января по март прошлого года — тогда распались 2782 семьи.

В марте на Южном Урале наградили проживших вместе больше полувека 625 пар. В конце 2024 года первые 363 южноуральские семейные пары уже получили единовременное денежное вознаграждение.