Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
06:17, 19 мая 2025Россия

В крови водителя разбившегося в Калмыкии микроавтобуса нашли следы наркотиков

В крови водителя разбившегося в Калмыкии микроавтобуса нашли следы марихуаны
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: РИА Новости

В крови водителя разбившегося в Калмыкии микроавтобуса нашли следы наркотических веществ. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

По предварительным данным, в его анализах обнаружена марихуана. Отмечается, что мужчина уснул за рулем. Водитель находится в больнице — у него ушиб грудной клетки и ссадины на лице.

Авария произошла в ночь на понедельник, 19 мая, в Юстинском районе Калмыкии. В результате 7 человек погибли, еще 11 пострадали. Всего в салоне автобуса, следовавшего из Волгограда в Астрахань, находился 21 пассажир.

До этого стало известно о ДТП в Нижегородской области: полицейский автомобиль столкнулся с Lada Priora, в результате чего также получили повреждения машина скорой помощи и еще несколько авто. Один человек от полученных травм не выжил, еще трое были доставлены в больницу.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    У Джо Байдена обнаружили рак простаты. Политик борется с агрессивной формой заболевания

    В России зафиксировали рост вовлечения детей в создание интимного контента

    В Румынии подвели итоги президентских выборов

    Мать троих детей 40 раз занялась сексом с педофилом в тюрьме

    Белорусский «Бук» с новой ракетой покажут в Минске

    Российский боец рассказал о неготовности ВСУ к ближним боям

    Латышского наемника ликвидировали в зоне СВО

    В крови водителя разбившегося в Калмыкии микроавтобуса нашли следы наркотиков

    Премьер Польши поздравил мэра Бухареста с победой на выборах президента Румынии

    Россиянам назвали ближайший срок повышения пенсии

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости