В крови водителя разбившегося в Калмыкии микроавтобуса нашли следы наркотиков

В крови водителя разбившегося в Калмыкии микроавтобуса нашли следы марихуаны

В крови водителя разбившегося в Калмыкии микроавтобуса нашли следы наркотических веществ. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

По предварительным данным, в его анализах обнаружена марихуана. Отмечается, что мужчина уснул за рулем. Водитель находится в больнице — у него ушиб грудной клетки и ссадины на лице.

Авария произошла в ночь на понедельник, 19 мая, в Юстинском районе Калмыкии. В результате 7 человек погибли, еще 11 пострадали. Всего в салоне автобуса, следовавшего из Волгограда в Астрахань, находился 21 пассажир.

До этого стало известно о ДТП в Нижегородской области: полицейский автомобиль столкнулся с Lada Priora, в результате чего также получили повреждения машина скорой помощи и еще несколько авто. Один человек от полученных травм не выжил, еще трое были доставлены в больницу.