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10:04, 19 мая 2025Наука и техника

В России заявили о средствах для удара по заводам Rheinmetall на Украине

«Известия»: У России есть средства для удара по заводам Rheinmetall на Украине
Иван Потапов
Иван Потапов
СюжетРакетные удары по Украине:

Фото: РИА Новости

У России есть все средства для нанесения удара по заводам германской компании Rheinmetall на Украине. Об этом пишет газета «Известия».

По данным издания, в условиях специальной военной операции (СВО) заводы Rheinmetall на Украине вряд ли смогут работать, поскольку станут законной целью для нанесения ударов Вооруженными силами России.

«А у российской разведки есть не только технические средства, самолеты и спутники, но и агентурная сеть на земле. Скрыть завод по сборке боевых машин пехоты можно на неделю или на месяц. Но надеяться, что это производство сможет работать инкогнито в течение полугода или дольше, бессмысленно», — говорится в публикации.

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Ранее агентство Bloomberg сообщило, что глава итальянского машиностроительного холдинга и оборонного подрядчика Leonardo Роберто Чинголани призвал создать единое оборонное пространство в Европе, чтобы Евросоюз мог стать надежным партнером НАТО.

В январе газета Frankfurter Allgemeine Zeitung (FAZ) сообщила, что оборонный концерн Rheinmetall поставил Украине в конце 2024 года первую новейшую гусеничную боевую машину пехоты Lynx.

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