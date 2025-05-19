В России заявили о средствах для удара по заводам Rheinmetall на Украине

«Известия»: У России есть средства для удара по заводам Rheinmetall на Украине

У России есть все средства для нанесения удара по заводам германской компании Rheinmetall на Украине. Об этом пишет газета «Известия».

По данным издания, в условиях специальной военной операции (СВО) заводы Rheinmetall на Украине вряд ли смогут работать, поскольку станут законной целью для нанесения ударов Вооруженными силами России.

«А у российской разведки есть не только технические средства, самолеты и спутники, но и агентурная сеть на земле. Скрыть завод по сборке боевых машин пехоты можно на неделю или на месяц. Но надеяться, что это производство сможет работать инкогнито в течение полугода или дольше, бессмысленно», — говорится в публикации.

Ранее агентство Bloomberg сообщило, что глава итальянского машиностроительного холдинга и оборонного подрядчика Leonardo Роберто Чинголани призвал создать единое оборонное пространство в Европе, чтобы Евросоюз мог стать надежным партнером НАТО.

В январе газета Frankfurter Allgemeine Zeitung (FAZ) сообщила, что оборонный концерн Rheinmetall поставил Украине в конце 2024 года первую новейшую гусеничную боевую машину пехоты Lynx.