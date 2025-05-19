Во Франции высмеяли Макрона из-за фото на европейском саммите

Филиппо: Макрон проявил неуместные эмоции на саммите в Албании

Французский политик Флориан Филиппо высмеял президента Франции Эмануэля Макрона за фотографию на саммите Европейского политического общества в Албании. Об этом эксперт написал в соцсети X.

«Угадайте, кто единственный идиот, полностью влюбленный в себя, который показывает два больших пальца вверх с глупым удовольствием?!» — сыронизировал Филиппо.

К публикации политик приложил совместное фото лидеров стран на саммите Европейского политического общества. Макрон единственный, кто проявил неуместную веселость, считает Флориан Филиппо.

Ранее сообщалось, что Эммануэль Макрон попал еще в одну неловкую ситуацию на мероприятии Европейского политического сообщества в столице Албании. На опубликованных в соцсетях кадрах видно, что албанский премьер-министр Эди Рама вел за руку французского лидера.

На том же саммите состоялась встреча Макрона с главой Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом. Во время мероприятия турецкий президент схватил коллегу за палец и не отпускал его около десяти секунд.