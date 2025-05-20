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07:03, 21 мая 2025Спорт

Аршавин сравнил качество дорог в Москве и Нью-Йорке

Андрей Аршавин: В Москве дороги лучше, чем в Нью-Йорке
Алексей Гусев
Алексей Гусев (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости

Бывший футболист сборной России Андрей Аршавин высказался о качестве дорог в Нью-Йорке. Об этом сообщает Sport24.

Он отметил, что слышал о хороших дорогах в Америке. «Но когда мы ехали по Нью-Йорку, я бы так не сказал. Так скажем, ямы тоже есть. Где лучше дороги: в Москве или Нью-Йорке? Думаю, в Москве», — заявил Аршавин.

Ранее Аршавин объяснил вред Fan ID для российских футбольных клубов. По его мнению, без этого ограничения для болельщиков команды могли бы зарабатывать больше.

Аршавин известен по выступлениям за петербургский «Зенит», лондонский «Арсенал», краснодарскую «Кубань» и казахстанский «Кайрат». В составе сборной России он стал бронзовым призером чемпионата Европы в 2008-м.

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