Спорт
ВсеФутболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоОлимпиадаЗОЖ и фитнес
Арсенал
Сегодня
22:00 (Мск)
ПСЖ
Лига чемпионов|1/2 финала. 1-й матч
Барселона
Завтра
22:00 (Мск)
Интер М
Лига чемпионов|1/2 финала. 1-й матч
Локомотив
Сегодня
19:30 (Мск)
Салават Юлаев
Фонбет КХЛ — плей-офф|1/2 финала. 2-й матч
Даниил Медведев
Сегодня
20:00 (Мск)
Брэндон Накашима
Мадрид (м)
Спартак М
Сегодня
20:30 (Мск)
Динамо М
Fonbet Кубок России|1/2 финала. Этап 2 (Путь регионов)
Вегас Голден Найтс
Завтра
04:30 (Мск)
Миннесота Уайлд
НХЛ — плей-офф|1/8 финала. 5-й матч
Торонто Мэйпл Лифс
Завтра
02:00 (Мск)
Оттава Сенаторз
НХЛ — плей-офф|1/8 финала. 5-й матч
09:42, 29 апреля 2025Спорт

Аршавин объяснил вред Fan ID для клубов

Андрей Аршавин заявил, что Fan ID мешает клубам зарабатывать
Дарья Коршунова
Дарья Коршунова (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Maksim Konstantinov / Globallookpress.com

Бывший футболист сборной России Андрей Аршавин объяснил вред Fan ID для клубов. Его слова приводит «Татар-информ».

Аршавин заявил, что если убрать госфинансирование, то Российскую премьер лигу (РПЛ) можно закрывать. По его мнению, Fan ID и запрет на продажу пива на стадионах мешает командам. «Если бы этих ограничений не было, клубы могли бы зарабатывать больше, и государственное финансирование могло бы уменьшиться. Но все сделано так, что от него не уйти», — заключил он.

Ранее о Fan ID высказался форвард тольяттинского «Акрона» Артем Дзюба. Игрок заявил, что попросил бы у президента России Владимира Путина отменить паспорт болельщика.

В декабре 2021 года Госдума приняла закон о Fan ID. Для прохода на трибуны на матчи РПЛ и финал Кубка России все болельщики, включая детей, обязаны иметь персонифицированные карты зрителя. В ответ на это решение многие активные фанаты клубов РПЛ объявили о бойкоте матчей лиги.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    ВСУ атаковали Нижегородскую область дронами с фугасными зарядами

    В США признали бессмысленность поддержки Украины

    Цыганова назвала предателем поддержавшую Украину Земфиру

    Румыния подняла истребители из-за ситуации на Украине

    Украинский беспилотник рухнул в России рядом с объектом культурного наследия

    Ирина Шейк без штанов снялась для журнала

    Трамп захотел научить дальнобойщиков английскому языку

    Аршавин объяснил вред Fan ID для клубов

    ФСБ задержала россиянина за организацию оружейной мастерской дома

    В Раде назвали мирный план Трампа концом для Зеленского

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости