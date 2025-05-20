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14:42, 20 мая 2025Спорт

Бывший тренер хоккейного ЦСКА рассказал об уходе из клуба

Бывший тренер ЦСКА Илья Воробьев об уходе из клуба: Недосказанность осталась
Андрей Стрельцов
Андрей Стрельцов (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Daniel Felipe Kutepov / Globallookpress.com

Бывший тренер хоккейного ЦСКА Илья Воробьев рассказал об уходе из клуба. Его слова во вторник, 20 мая, приводит Odds.ru.

«Общения с [президентом ЦСКА Игорем] Есмантовичем не было, недосказанность — осталась. Знаете, как в анекдоте: в старости на кресло-качалку сяду — вспомнить будет что, а рассказать нельзя. Это из той же серии», — заявил Воробьев.

Воробьев покинул пост в апреле после поражения ЦСКА в первом круге плей-офф Кубка Гагарина от минского «Динамо». Армейцы уступили со счетом 2-4.

50-летний Воробьев возглавил ЦСКА в марте 2024-го. До этого он тренировал магнитогорский «Металлург», вместе с которым выигрывал Кубок Гагарина, и петербургский СКА. Кроме того, специалист работал со сборной России.

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