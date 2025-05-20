Губерниев пристыдил посетовавшую на зарплату Большунова в 140 тысяч рублей Вяльбе

Губерниев пристыдил посетовавшую на зарплату Большунова в 140 тысяч Вяльбе

Телекомментатор Дмитрий Губерниев пристыдил главу Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елену Вяльбе, которая посетовала на зарплату трехкратного олимпийского чемпиона Александра Большунова в 140 тысяч рублей в месяц. Об этом сообщает «Матч ТВ».

«Мне кажется, стыдно говорить такие вещи, Елена Валерьевна. Нищеброды за 140 тысяч рублей, при этом спортсмены деньги на одежду и еду практически не тратят. Ну окей, шикарно живете», — заявил Губерниев.

Журналист также рекомендовал Вяльбе закрыть рот. «Потому что каждым высказыванием она показывает свою полную некомпетентность», — добавил Губерниев.

Вяльбе рассказала о заработке Большунова в Центре спортивной подготовки сборных команд России (ЦСП) ранее 20 мая. Это было сделано в контексте ее высказывания о том, почему спортсменам приходится зарабатывать на рекламных контрактах.