Вяльбе раскрыла зарплату Большунова

Вяльбе заявила, что Большунов получает 140 тысяч рублей в месяц в ЦСП

Президент Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе раскрыла зарплату трехкратного олимпийского чемпиона Александра Большунова в Центре спортивной подготовки сборных команд России (ЦСП). Об этом сообщает ТАСС.

По словам функционера, спортсмен получает 140 тысяч рублей в месяц, поэтому зарабатывает на рекламных контрактах. «Я работала и буду работать с компаниями, которые будут платить федерации, моим спортсменам, чтобы они могли заработать копейку», — добавила Вяльбе.

Ранее глава ФЛГР раскритиковала качество лыж, производимых в России. По словам функционера, в стране делают инвентарь на достаточно низком уровне.

В апереле Вяльбе пожаловалась на тренерские зарплаты в российских лыжах. «Молодые люди не идут на работу за 12 тысяч рублей, когда ни выходных, ни проходных», — заявила она.