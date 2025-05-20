Спорт
ВсеФутболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоОлимпиадаЗОЖ и фитнес
Германия
Сегодня
21:20 (Мск)
Дания
ЧМ-2025|Группа B
Каролина Харрикейнз
Завтра
03:00 (Мск)
Флорида Пантерз
НХЛ — плей-офф|1/2 финала. 1-й матч
Андрей Рублёв
Завтра
14:30 (Мск)
Юстин Энгель
Гамбург (м)
Локомотив
Завтра
19:30 (Мск)
Трактор
Фонбет КХЛ — плей-офф|Финал. 5-й матч
Даллас Старз
22 мая
03:00 (Мск)
Эдмонтон Ойлерз
НХЛ — плей-офф|1/2 финала. 1-й матч
19:25, 20 мая 2025Спорт

Вяльбе раскритиковала российские лыжи

Президент ФЛГР Елена Вяльбе раскритиковала лыжи российского производства
Алексей Гусев
Алексей Гусев (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Егор Алеев / ТАСС

Президент Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе раскритиковала качество лыж российского производства. Об этом сообщает РИА Новости.

По словам функционера, в стране делают инвентарь на достаточно низком уровне. «Для 99 процентов фирм лыжи делаются в одной стране — Франции. (...) Хочу сказать честно, "Жигули" я себе покупать не хочу. Она (машина) еще не готова», — заявила Вяльбе.

Ранее Вяльбе высказалась о сроках возвращения российских спортсменов на международные турниры. «Скорее всего, МОК скажет свое слово после решения политических вопросов», — заявила она.

В январе 2024 года генеральный директор Федерации хоккей России (ФХР) Дмитрий Курбатов оценил эффективность работы программы импортозамещения в его виде спорта. «98 процентов игроков по‑прежнему используют зарубежные клюшки, не желая переходить на отечественного производителя», — рассказал он.

Вот это да!
Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Избежала тюрьмы, обвинений в провалах на фронте и авиаудара. Что известно о помилованной Путиным украинской летчице Савченко?

    Раскрыты даты и место проведения одного из самых грандиозных фестивалей России

    В российском регионе дому с рухнувшими балконами отказали в статусе аварийного

    Налоговая запустила процесс ликвидации агентства двух уехавших из России блогеров

    Непристойный жест миллиардера Джеффа Безоса в адрес невесты попал на фото

    Госсекретарь США ответил на вопрос об уступках Трампа Путину

    В Госдуме одобрили один законопроект после жалоб участников СВО

    Россиян предупредили об опасном сочетании кофе и некоторых лекарств

    Культовую игру из Windows XP выпустили на смартфонах

    Россиянам назвали способы накопить деньги при небольшом бюджете

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости