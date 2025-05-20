Вяльбе раскритиковала российские лыжи

Президент ФЛГР Елена Вяльбе раскритиковала лыжи российского производства

Президент Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе раскритиковала качество лыж российского производства. Об этом сообщает РИА Новости.

По словам функционера, в стране делают инвентарь на достаточно низком уровне. «Для 99 процентов фирм лыжи делаются в одной стране — Франции. (...) Хочу сказать честно, "Жигули" я себе покупать не хочу. Она (машина) еще не готова», — заявила Вяльбе.

Ранее Вяльбе высказалась о сроках возвращения российских спортсменов на международные турниры. «Скорее всего, МОК скажет свое слово после решения политических вопросов», — заявила она.

В январе 2024 года генеральный директор Федерации хоккей России (ФХР) Дмитрий Курбатов оценил эффективность работы программы импортозамещения в его виде спорта. «98 процентов игроков по‑прежнему используют зарубежные клюшки, не желая переходить на отечественного производителя», — рассказал он.