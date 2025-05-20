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15:49, 20 мая 2025Спорт

Вяльбе прокомментировала сроки возвращения россиян на международные турниры

Президент ФЛГР Вяльбе: МОК скажет свое слово о допуске россиян после политиков
Илья Костин
Илья Костин (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Sergey Elagin / Business Online / Globallookpress.com

Глава Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе прокомментировала сроки возвращения россиян на международные турниры. Об этом пишет ТАСС.

«Все останется так же, как и было. Новая глава Международного олимпийского комитета одна ничего решить не может. Скорее всего, МОК скажет свое слово после решения политических вопросов», — заявила Вяльбе.

На данный момент среди международных федераций в зимних видах спорта есть две, допустившие россиян до участия в международных турнирах в нейтральном статусе. Это Международный союз конькобежцев (ISU) и Международная федерация ски-альпинизма (ISMF).

Ранее Вяльбе ответила выступившему против допуска российских лыжников к международным турнирам норвежцу Йоханнесу Клебо. «Его дело — кататься на лыжах, а не рассуждать», — отметила она.

Вот это да!
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