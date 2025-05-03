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15:42, 3 мая 2025Спорт

Вяльбе ответила выступившему против допуска российских лыжников Клебо

Вяльбе: Клебо не должен высказываться о допуске российских лыжников к турнирам
Анастасия Борисова
Анастасия Борисова (Редактор отдела «Спорт»)
Елена Вяльбе

Елена Вяльбе. Фото: Мария Девахина / РИА Новости

Президент Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе ответила выступившему против допуска российских лыжников к международным турнирам норвежцу Йоханнесу Клебо. Ее слова приводит «Спорт-Экспресс».

Вяльбе заявила, что Клебо не должен был высказываться на эту тему. «Его дело — кататься на лыжах, а не рассуждать», — посчитала она.

Ранее лидер сборной Норвегии по лыжным гонкам Йоханнес Клебо высказался о соперничестве с россиянами. Он посчитал, что в данный момент выступает против возвращения россиян на международные турниры.

Ограничения на выступление россиян со стороны Международной федерации лыжных гонок и сноуборда (FIS) были наложены в марте 2022 года. С того момента представители страны отстранены от соревнований.

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